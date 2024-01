Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wasserrohrbruch im Einfamilienhaus

Gleisweiler (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr meldeten Anwohner aus der Kirchstraße in Gleisweiler, dass in dem Nachbaranwesen Wasser aus den Fenstern laufen würde. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Einfamilienhaus, welches durch den Eigentümer als Ferienhaus verwendet wird. An dem Anwesen war inzwischen die Fassade zur Straße durchfeuchtet, Wasser tropfte von den Fensterbänken und im Inneren lief das Wasser im Erdgeschoß durch die Deckenbeleuchtung, die flackerte. Da zeitnah kein Verantwortlicher erreicht werden konnte, wurde die Feuerwehr verständigt, sowie die Wasser- und Pfalzwerke. Das Anwesen wurde durch die Feuerwehr geöffnet und betreten, Strom- und Wasser wurden abgestellt. Der Eigentümer konnte erreicht werden. Es dürfte ein Gebäudeschaden im oberen, 5-stellingen Bereich entstanden sein.

