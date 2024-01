Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung, Bedrohung und mehr

Landau (ots)

Am frühen Samstagmittag kam es am Landauer Hauptbahnhof zu gleich mehreren Straftaten durch einen Täter. Zunächst schlug er einen rauchenden Passanten und stahl ihm Zigaretten, nur um wenig später mit einem Busfahrer in Streit zu geraten. Hierbei wollte der bislang Unbekannte ohne gültigen Fahrschein mit dem Bus fahren, was vom Fahrer verwehrt wurde. Dies führte zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil des Busfahrers. Schließlich versuchte der männliche Täter auch den Fahrer zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und signalisierte sich wehren zu wollen, worauf der Täter fußläufig von der Tatörtlichkeit floh. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

