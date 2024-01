Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht am THW-Gelände

Landau (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Landkommissärstraße zu einer Unfallflucht. Vermutlich hatte ein LKW-Fahrer versucht in der Einmündung zum Bornheimer Weg versucht zu Wenden oder Rangieren und blieb hierbei am Zaun des THW-Geländes hängen. Dieser wurde auf einer Länge von etwa 10 Metern beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher wieder. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden

