Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: illegales Kraftfahrzeugrennen endet in Verkehrsunfall mit Flucht

Germersheim (ots)

Am 12.01.24 gegen 11:10 Uhr befuhren zwei Fahrzeugführer mit ihren PKW mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße An der Lunette in Germersheim in Fahrtrichtung der Zeppelinstraße. Aufgrund eines entgegenkommenden LKW musste der vordere Fahrzeugführer abbremsen und der nachfolgende Fahrzeugführer führte zur Vermeidung eines Auffahrunfalls ein Ausweichmanöver nach links durch. Infolge dessen kollidierte der PKW mit dem Umfriedungszaun des dortigen Kindergartens, wodurch der Frontbereich des PKW sowie der Umfriedungszaun beschädigt wurden. Nachdem die Fahrzeuginsassen beider PKW Fahrzeugteile von der Fahrbahn beseitigten, entfernten sich die Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden die Kennzeichen der beiden PKW bekannt und am Unfallort konnten Fahrzeugteile eines VW Passat aufgefunden werden. Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass beide PKW vor wenigen Tagen an einen 54-Jährigen aus dem Kreis Germersheim verkauft wurden. Bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeteiligte VW Passat in Germersheim festgestellt und sichergestellt werden.

Entsprechende Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Die Ermittlungen bezüglich der Fahrzeugführer dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die zum Tatzeitpunkt einen im Frontbereich beschädigten VW Passat im Bereich der Ortslage Germersheim gesehen haben, werden gebeten sich unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim zu melden.

