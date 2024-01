Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Glätteunfall verletzt

Oberhausen (ots)

Am 12.1.24, gg. 07:45 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter PKW-Fahrer die Landstraße 544 vom Kreisel Oberhausen in Rtg. Dierbach. In einer Linkskurve verlor er auf eisglatter Fahrbahn die Gewalt über seinen PKW, schlug in der Böschung ein und wurde drehende zur Fahrbahnmitte zurück geschleudert. Dort blieb der PKW fahrunfähig stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6000.- EUR

