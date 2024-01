Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfälle durch Straßenglätte

Bad Bergzabern - L545 (ots)

Am 12.11.2024, kam es in den Morgenstunden auf der L 545 zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern zu drei Verkehrsunfällen wegen Straßenglätte. Gegen 07:40 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die L 545 in Richtung Steinfeld, kam nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Seitengraben. Gegen 08:06 Uhr kam eine 31-jährige Fahrerin von Bad Bergzabern kommend in Richtung Steinfeld, nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck ihres Pkw Hyundai gegen die Böschung. Um 08:10 Uhr kam die 45-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris in einer Linkskurve, aufgrund von Straßenglätte, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei allen drei Verkehrsunfällen wurden die Insassen nicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

