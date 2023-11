Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Passantin an Bushaltestelle schwer verletzt; Zwei mutmaßliche Drogendealer geschnappt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch: Spielautomaten geplündert - Offenbach

(jm) Einbrecher drangen zwischen Dienstag, 0.45 Uhr und Mittwoch, 7.40 Uhr, in eine Gaststätte in der Bieberer Straße (10er-Hausnummern) ein und erbeuteten Bargeld. Zunächst brachen die Täter ein Fenster auf und verschafften sich anschließend Zugang zum Innenraum. Dort gingen die Langfinger zwei Spielautomaten an und plünderten daraus Bargeld. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Passantin an Bushaltestelle schwer verletzt - Neu-Isenburg

(fg) Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Bahnhofstraße an der dortigen Bushaltestelle ein Verkehrsunfall, wobei eine 65 Jahre alte Frau aus Dreieich schwere Verletzungen im Beinbereich davontrug. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der 55 Jahre alte Busfahrer gegen 11.30 Uhr an der dortigen Haltestelle an, sodass alle Insassen aussteigen konnten. Die 65-Jährige hatte offenbar einen Gegenstand im Bus vergessen, weshalb sie zurück zur Hintertür des Busses lief. Im weiteren Verlauf rutschte die Frau wohl aus und geriet mit ihren Beinen unter den bereits losgefahrenen Bus. Der Busfahrer bemerkte den Sturz offenbar zu spät und konnte sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

3. Wer fuhr den blauen Firmenwagen? - Dreieich

(cb) Die Polizei in Neu-Isenburg sucht den Fahrer eines Firmenfahrzeuges mit F-Kennzeichen. Dieser hatte am Freitagmittag, in der Verbindungsstraße (10er Hausnummern) gegen 13 Uhr einen schwarzen Fiat Panda angefahren. Der Farhrer des blauen Renaults beschädigte hierbei den Fiat im Bereich des vorderen linken Radkastens und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie der blaue Firmenwagen anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Weitere Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die ermittelnden Beamten.

4. Zwei mutmaßliche Drogendealer geschnappt - Langen

(cb) Bei einer Personenkontrolle am Mittwochnachmittag fanden Beamte bei zwei Personen etwa 70 Gramm Marihuana, weshalb diese vorläufig festgenommen wurden. Beamte der Polizeistation Langen beabsichtigten am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, die beiden jungen Männer zu kontrollieren. Um sich dieser Kontrolle zu entziehen, flüchtete das Duo zunächst. Die Polizisten konnten die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer jedoch schnell einholen und stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei dem 18-jährigen Langener etwa 68 Gramm Marihuana und bei seinem Begleiter, der ebenfalls aus Langen stammt, etwa 3 Gramm Marihuana, mehrere hundert Euro Bargeld sowie Drogen-Utensilien aufgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete entsprechende Wohnungsdurchsuchungen bei den mutmaßlichen Drogendealern an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle, unter anderem der erkennungsdienstlichen Behandlung, wurden beide Männer vorerst nach Hause entlassen. Auf sie kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu.

5. Zeugen gesucht: Diebe erbeuten Schmuck, Bargeld und Uhren - Egelsbach

(cb) Einbrecher gelangten am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Anschrift "Im Brühl" und erbeuteten neben Schmuck und Bargeld auch hochwertige Uhren. Die bislang unbekannten Täter nutzten, zwischen 17.20 und 19.25 Uhr, die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Objekt ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und klauten zusätzlich zu den Wertsachen einen Wandtresor. Im Anschluss flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Trickdiebe auf Rastanlage unterwegs - Kripo sucht Zeugen - Weiskirchen-Nord/Gemarkung Hainburg

(jm) Zwei Trickdiebe waren am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Weiskirchen-Nord zugange und klauten eine Tasche aus einem Fahrzeug. Gegen 6 Uhr weckten die Unbekannten einen Autofahrer unter einem Vorwand, eine Kontrolle durchführen zu müssen, auf. Sie forderten den Insassen auf, aus seinem Fahrzeug zu steigen. Währenddessen lenkten die Männer ihn geschickt ab, blendeten ihn zusätzlich mit einer Taschenlampe ins Gesicht und stahlen dabei seine Tasche; in dieser befanden sich unter anderem Bargeld, Dokumente und ein Mobiltelefon. Einer der Täter war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine grüne Jacke und hatte eine Umhängetasche dabei. Zu dem Mittäter liegt keine Beschreibung vor. Beide flüchteten in Richtung Seligenstadt. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Fahrzeug mit Anhänger touchiert parkendes Auto: Hinweise erbeten - Hainburg

(cb) Ein Anwohner der Friedhofstraße (20er Hausnummern) konnte beobachten, wie ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit Anhänger am Donnerstag, zwischen 00.10 und 00.20 Uhr, einen weißen Kleinwagen touchierte. Ersten Erkenntnissen nach bog das Gespann von der Wendelinusstraße in die Friedhofstraße ein und beschädigte hierbei mit dem Anhänger den am Straßenrand geparkten Toyota Aygo im Bereich der linken Fahrzeugfront. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 2.200 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 30.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell