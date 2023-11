Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Sachbeschädigungen; Langfinger klauten Kabelrollen und Kupferkabel

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Stadt und Landkreis Offenbach

1. Festnahme nach Sachbeschädigungen - Offenbach

(fg) Für drei Sachbeschädigungen an geparkten Autos dürfte ein 42 Jahre alter Wohnsitzloser aus Offenbach verantwortlich sein; dieser wurde am frühen Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, bei den Taten in der Bieberer Straße beobachtet und zeitnah nach der Alarmierung durch eine Streifenbesatzung vorläufig festgenommen. Aus bislang unbekannten Gründen soll der 42-Jährige in der Bieberer Straße unter anderem gegen einen Fiat sowie einen VW Caddy geschlagen und getreten haben, sodass insgesamt Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte der Tatverdächtige, der auffällig rote Schuhe trug, in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Er musste mit zum Polizeirevier. Auf ihn kommen nun die entsprechenden Strafverfahren zu.

2. Langfinger klauten Kabelrollen und Kupferkabel - Langen

(cb) Aus einem noch nicht bewohnten Neubau in der Straße "Am Schleifweg" klauten dreiste Langfinger zwischen Freitagnachmittag,15.20 Uhr und Montagmorgen,7.15 Uhr, mehrere Kabelrollen und Kupferkabel. Vermutlich gelangten die Täter mit einem Fahrzeug in die Tiefgarage des Hauses, hebelten dort eine Baustellentür auf und entwendeten dann die Kabel. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit der Beute im Wert von etwa 10.000 Euro. Die Polizei in Offenbach bittet Zeugen, sich unter der 069 8098 510-0 zu melden.

Offenbach, 29.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell