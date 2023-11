Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erste Verkehrsbilanz zu Unfällen durch Winterwetter

Südosthessen (ots)

Erste Verkehrsbilanz zu Unfällen durch Winterwetter: Mehrere Blechschäden und drei Unfälle mit Verletzten

(cb) Der erste Schnee sorgte am Montag für glatte Straßen und schlechte Sichtverhältnisse. Im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen gab es insgesamt 25 witterungsbedingte Unfälle. Bei 22 von diesen handelte es sich um Verkehrsunfälle mit Sachschaden; bei drei weiteren Unfällen wurden die jeweiligen Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Ein BMW-Fahrer war am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Schlüchtern unterwegs, als er aufgrund der glatten Straße und anhaltendem Schneetreiben die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das silberne Auto soll im Kurvenbereich über eine Leitplanke geraten und dann etwa zehn Meter die Böschung hinuntergerutscht sein. Vor einem Baum kam der Wagen schließlich zum Stehen. Die vier Insassen des Fahrzeuges erlitten leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Polizei rät im Hinblick auf die weitere Wetterprognose achtsam und mit angepasster Geschwindigkeit am Straßenverkehr teilzunehmen.

Offenbach, 28.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell