Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung; Zeugensuche nach Vorfall am S-Bahnhof; Zivilstreife ahndete Betäubungsmittelverstöße und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Offenbach

(jm) Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Merianstraße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Mercedes angefahren wurde. Zwischen 17.30 und 17.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den blauen CLS am vorderen rechten Kotflügel und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

2. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(fg) Nach einem Vorfall auf dem Parkplatz des Ring-Centers am Freitagabend ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Gegen 19.30 Uhr soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 37 Jahre alten Mann aus Offenbach und einem bis dato Unbekannten gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der etwa 30 Jahre alte Mann, der ein Nasenpiercing hatte, Pfefferspray in Richtung des 37-Jährigen gesprüht; zudem habe der Arbeitskleidung tragende Mann ein Cutter-Messer gegen den Offenbacher eingesetzt. Hierbei wurde die Jacke leicht beschädigt. Der etwa 1,80 Meter große Angreifer hatte grün gefärbte Haare und trug eine Halskette mit einem Totenkopf-Anhänger. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Zeugensuche nach Vorfall am S-Bahnhof - Mühlheim am Main

(jm) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls am Donnerstagabend im Bereich der Mühlheimer S-Bahnhofs in der Dammstraße, bei der ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche kam noch in der Nacht in ein Krankenhaus. Der Sachverhalt wurde am Folgetag der Polizei gemeldet, die umgehend die entsprechenden Ermittlungen übernommen hat. Im Zuge dessen führte die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang sind nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfallflucht endet an einem Felsen: Zeugen gesucht - Obertshausen

(cb) Die waghalsige Fahrt eines vermutlich stark alkoholisierten Kleintransporter-Lenkers endete am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr an einem Felsen, welcher auf einem Grünstreifen in der Peter-Anton-Straße lag. Der bislang Unbekannte war mit einem Ford Transit mit WI-Kennzeichen unterwegs, als er einen geparkten roten Opel Corsa, in der Peter-Anton-Straße (einstellige Hausnummern) beschädigte. Hierdurch erlitt der rote Kleinwagen am vorderen linken Kotflügel einen Schaden von circa 6.000 Euro. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen in die Seligenstädter Straße offenbar und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Fiat 500. Dieses Fahrzeug wurde durch den Unfall an der Heckstoßstange beschädigt; den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Auch von diesem Unfallort flüchtete der Fahrer des Transporters mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Lenker bog abermals in die Peter-Anton-Straße ein und kollidierte dort mit einem Felsen auf einem dortigen Grünstreifen. Der Kleintransporter setzte infolgedessen auf dem Felsen auf und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer und sein unbekannter Begleiter flüchteten. Zeugen versuchten noch den augenscheinlich betrunkenen Fahrer festzuhalten, doch dieser setzte sich körperlich zur Wehr und konnte sich losreißen. Den Fahrer konnten Zeugen wie folgt beschreiben: er ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Der Unbekannte hat dunkelblonde kurze Haare und trug zum Unfallzeitpunkt einen kurzen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Daunenjacke. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer stark alkoholisiert gewesen sein. Zu dem Beifahrer konnten keinerlei Angaben gemacht werden. Weitere Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 an die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe.

5. Zeugen bitte melden: Fußgänger von weißem BMW erfasst - Langen

(cb) Ein Fußgänger wurde am Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Südlichen Ringstraße (210er Hausnummern) von einem BMW erfasst und schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der weiße BMW auf der Südlichen Ringstraße aus Richtung Bundesautobahn 661 kommend, als er den dunkelgekleideten Fußgänger, welcher gerade die Straße überquerte, mit der rechten Fahrzeugfront erfasste. Durch den Zusammenstoß erlitt der 67-Jahre alte Mann aus Langen schwere Kopfverletzungen, sodass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachsachen von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Langen sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0.

6. Wer sah den Parkrempler auf dem Drogerie-Parkplatz? - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Samstag an einem schwarzen BMW, welcher auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Willi-Brehm-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Der oder die Unbekannte beschädigte zwischen 12.55 und 13.30 Uhr den schwarzen Wagen im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete die unbekannte Person, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe ermitteln nun wegen Unfallflucht und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

7. Zivilstreife ahndete Betäubungsmittelverstöße - Autobahn 3/Seligenstadt

(fg) Eine Zivilstreife der Operativen Einheit Bundesautobahn stoppte am Sonntagmittag einen mit zwei Personen besetzten VW Golf auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg an der Anschlussstelle Seligenstadt. Dessen 30 Jahre alter Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten, weshalb ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde; dieser fiel positiv aus. Die Zivilstreife fertigte daher eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss. Der Beifahrer gab zunächst an, keinerlei Ausweisdokumente mit sich zu führen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der Bauchtasche nebst den Ausweisdokumenten rund 47 Gramm Haschisch und eine Feinwaage. Im Zuge dessen fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die beiden VW-Insassen mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden; auf sie kommen nun die entsprechenden Strafverfahren zu.

Offenbach, 27.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell