Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alarmanlage verschreckt unbekannte Täter

Freigericht/Somborn (ots)

Eine durch unbekannte Täter ausgelöste Alarmanlage verhinderte Samstagnacht gegen 23.27 Uhr vermutlich einen Einbruch. Zuvor hatten sie sich am Rolltor einer Lagerhalle in der Wehrweide in Somborn zu schaffen gemacht und dabei offensichtlich den Alarm ausgelöst. Verschreckt ließen die Diebe ihre Hebelwerkzeuge am Tatort zurück und flüchteten. Die Kripo Gelnhausen hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Vorgang oder die Flucht beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06051 - 8270 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell