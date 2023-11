Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 25.11.2023

Tödlicher Unfall am Bismarckturm

Am Samstag, den 25.11.2023 um 10.20 Uhr verlor ein 51-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Bismarckturm auf der Kreisstraße 872 zusammen. Er verstarb an der Unfallstelle. Das Motorrad wurde komplett zerstört. Zudem wurde der Bismarckturm selbst und ein Verkehrsschild beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Kreisstraße 872 aus Richtung Maintal-Wachenbuchen in Richtung Hanau und dürfte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verloren haben. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Fahrweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizeistation Hanau I unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung setzen.

Offenbach am Main, 25.11.2023, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

