Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen bitte melden: Skoda Fabia entwendet; Festnahme von mutmaßlichen Ladendieb und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen bitte melden: Skoda Fabia entwendet - Offenbach

(cb) Ein schwarzer Skoda Fabia wurde zwischen Mittwochabend,18 Uhr und Donnerstagabend, 18 Uhr, durch bislang unbekannte Fahrzeugdiebe entwendet. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug auf einem Privatparkplatz im Odenwaldring (180er Hausnummern) abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug entwenden konnten ist nun auch Teil der Ermittlungen der Beamten des Fachkommissariats 22. Diese bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Blauen Mercedes beschädigt und dann geflüchtet - Offenbach

(cb) Anwohner der Langener Straße (40er Hausnummern) könnten am Mittwoch in der Zeit zwischen 13 und 13.40 Uhr Zeugen einer Verkehrsunfallflucht geworden sein. Hierbei wurde ein blauer Mercedes mit OF-Kennzeichen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, durch den unbekannten Unfallverursacher im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser vom Unfallort. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die 069 8098-5100.

3. Festnahme von mutmaßlichen Ladendieb - Heusenstamm

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochnachmittag nach einem Ladendiebstahl einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Zuvor sollen der Tatverdächtige und eine weitere Person zunächst in einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße und anschließend in einem Markt "Am Lindenbaum" mehrere Artikel gestohlen haben. Mitarbeiter des Marktes bemerkten die Männer, denen wohl bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot für den Markt ausgesprochen wurde. Daraufhin flüchtete das Duo. Die Mitarbeiter folgten den Beiden und informierten kurz nach 15 Uhr die Polizei. Da einer der Mitarbeiter immer wieder telefonisch den Standort mitteilte, nahm kurz darauf eine Polizeistreife den 43-Jährigen vorläufig fest. Der mutmaßliche Ladendieb musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Im Anschluss wurde er wieder entlassen. Sein Begleiter flüchtete in unbekannte Richtung. Dieser konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

4. Diebe nehmen Wärmepumpe mit: Hinweise erbeten - Rodgau

(cb) Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag in der Zeit zwischen 2 und 6.15 Uhr in eine Baustelle in der Kolpingstraße (20er-Hausnummern) ein und klauten dort die Wärmepumpe. Das Gerät war nicht nur auf der Standsicherung verschraubt, sondern zusätzlich mit einem Kettenschloss gesichert. Die Diebe überwanden das Schloss und schraubten die Wärmepumpe im Wert von 8.000 Euro ab. Im Anschluss flüchteten sie mit der Heizungsanlage in unbekannte Richtung. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der 069 8098-5100 entgegen.

Offenbach, 24.11.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell