Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Über 170 Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrollen; Wachpolizisten retteten 26-Jährigem vermutlich das Leben; Kosmetikartikel aus Laster gestohlen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Über 170 Fahrverbote bei Geschwindigkeitskontrollen - Bundesautobahn 45 / Gemarkung Neuberg

(jm) Über 170 Fahrverbote sind das Resultat einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagvormittag auf der Bundesautobahn 45 Richtung Aschaffenburg in Höhe des Parkplatzes "Pfingstweide". Aufgrund einer Schwerverkehrskontrolle des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (kurz BALM) wurde in diesem Bereich nach einem Trichterprinzip temporär die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduziert. Zudem gab es mehrere Hinweisschilder auf die eingerichtete Kontrollstelle. Da es in der Vergangenheit mehrfach zur Missachtung und somit zu gefährlichen Situationen für die Mitarbeiter vom BALM kam, führten Beamte der Verkehrsinspektion von 8 bis 13 Uhr entsprechende Geschwindigkeitskontrollen durch. Nach fünf Stunden standen insgesamt 830 Verstöße zu Buche. Davon müssen 176 Fahrzeugführer nun mit einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt passierten 4554 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon waren insgesamt 654 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, was für die Betroffenen je nach festgestellter Geschwindigkeit ein Verwarngeld oder ein Bußgeldverfahren zur Folge hat. Das Ergebnis der Messung zeigt die Notwendigkeit solcher Kontrollen, denn trotz aller Vorankündigung lag die Verstoßquote bei knapp 20 Prozent. Um weiterhin die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Polizei auch zukünftig Geschwindigkeitskontrollen durchführen und letztlich dienen diese der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

2. Wachpolizisten retteten 26-Jährigem vermutlich das Leben - Hanau

(lei) Ihr Gespür sagte ihnen, dass hier etwas nicht in Ordnung war und sie genauer hinschauen mussten: Eine Wachpolizeistreife war am Mittwochnachmittag im Bereich des Hanauer Marktplatzes unterwegs, als sie auf einen jungen Mann aufmerksam wurde, der von zwei weiteren Männern beim Laufen gestützt wurde. Da der Kopf des Mannes auf seine Brust abgesunken war und er sich kaum auf den Beinen halten konnte, zögerten die beiden Uniformierten nicht lange und entschlossen sich, der Situation auf den Grund zu gehen. Da der 26 Jahre alte Mann bei der Ansprache nicht reagierte und auch krampfte, alarmierten die Ordnungshüter sofort einen Rettungswagen. Im Zuge eines anschließenden medizinischen Checks stellte sich heraus, dass der Hanauer lebensbedrohlich stark unterzuckert war. Er wurde daher umgehend in eine Klinik verbracht, wo sein Zustand stabilisiert werden konnte. Da die Begleiter, bei denen es sich um Freunde des 26-Jährigen handelte, den Ernst der Lage offenbar nicht erkannt hatten, dürfte das Einschreiten der Streife letztlich vermutlich lebensrettend gewesen sein. Der 26-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

3. Unfall mit leichtverletzter Person: Unfallverursacher flüchtig - Hanau

(cb) Am Steinheimer Tor (10er Hausnummern) kam es am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gab es auf der rechten der beiden Fahrspuren in Richtung Nußallee einen Rückstau. Ein 23-jähriger Fahrer aus Frankfurt wechselte deshalb mit seinem schwarzen Golf von der rechten auf die linke Fahrspur. Als er sich mit seinem Wagen bereits auf der Fahrspur befand, soll er mit einem sich schnell von hinten nähernden silbernen BMW kollidiert sein. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der schwarze Golf gegen einen schwarzen Renault Megane geschleudert, welcher auf der rechten Spur im Rückstau stand. Der Golffahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen im Bereich der Schulter. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem silbernen Wagen vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Golf entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro und am Renault ein Schaden von circa 5.000 Euro. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe nehmen Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrer des BMW unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Einbrecher wird ertappt und flüchtet - Maintal/Bischofsheim

(jm) Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter, der am Donnerstagabend beim Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Berger Straße ertappt wurde. Gegen 18.40 Uhr hörte ein Anwohner Geräusche im Bereich der Terrasse. Als er nachschaute, flüchtete der Täter über den Garten in unbekannte Richtung. Zuvor hatte der Langfinger versucht eine Tür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 60er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Teile von Holzkiste beschädigen PKW - Maintal

(cb) Ein Kleintransporter überfuhr am Donnerstag, gegen 9.40 Uhr, auf der Landstraße 3205 ein auf der Fahrbahn liegendes hölzernes Paket und beschädigte dadurch einen entgegenkommenden schwarzen Mercedes. Dieser fuhr gerade an dem Kleintransporter auf der Gegenfahrbahn in Richtung Niederdorfelden vorbei und wurde durch die splitternden Teile im Bereich der Fahrzeugfront getroffen. Dadurch entstand am Mercedes ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Kleintransporter fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Maintal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

6. Dacia auf Parkplatz angedotzt und dann geflüchtet - Erlensee

(cb) Eine 63 Jahre alte Frau musste am Donnerstagvormittag feststellen, dass ein Unbekannter ihren schwarzen Dacia in der Leipziger Straße (40er- Hausnummern) beschädigt hat. Der Wagen war zwischen 8.30 und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie am Fahrzeug Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugfront fest. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden von circa 1.000 Euro und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei in Hanau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

7. Kosmetikartikel aus Laster gestohlen - Erlensee/Langendiebach

(cb) Langfinger haben zwischen Mittwochabend, 23 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, die Dunkelheit ausgenutzt, einen Laster aufgebrochen und mehrere Paletten mit Kosmetikartikeln gestohlen. Die Tür des Lastkraftwagens, welcher auf einem Autohof parkte, wurde gewaltsam durch die unbekannten Täter geöffnet. Im Anschluss entwendeten sie etwa 60 Boxen mit diversen Kosmetikartikeln und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

Offenbach, 24.11.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

