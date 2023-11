Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfall: Wer hatte "Grünlicht"?; Gartenhütte brennt ab

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfall: Wer hatte "Grünlicht"? - Maintal/Dörnigheim

(jm) Wer hatte "Grünlicht"? Nach einem Verkehrsunfall versucht die Polizei in Maintal diese Frage zu klären und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, auf der Landesstraße 3268. Ein 34 Jahre alter Mann befuhr mit seinem blauen Ford Fiesta die Kennedystraße in Richtung Hanau. Ein 52-Jähriger war mit seinem schwarzen Renault Scenic in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung in die Honeywellstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Zeugen, die etwas zu der jeweiligen "Ampelfarbe" der Unfallbeteiligten beim Passieren der Ampel sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

2. Gartenhütte brennt ab - Linsengericht

(cb) Eine Gartenhütte brannte am Donnerstag, gegen 4.30 Uhr, im Wasserwerkweg (einstellige Hausnummern) nieder. Durch das Feuer wurden zwei neben der Gartenhütte liegende Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Mehrfamilienhaus verhindern. Alle Anwohner blieben unverletzt. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro beziffert. Die Kripo bittet Zeugen sich telefonisch unter der 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 23.11.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell