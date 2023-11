Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brennender Lkw auf der A66:

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nach einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 66 bei Steinau an der Straße ist die Autobahn 66 derzeit in Fahrtrichtung Fulda teilgesperrt.

Kurz nach 8 Uhr war ein in Richtung Fulda fahrender Lkw in Höhe "Hunsrücker Berg" aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden, der Fahrer blieb offenbar unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Gespann mit Asbestabfällen beladen. Eine mögliche Gefahr durch die Rauchentwicklung besteht nach Auskunft der Feuerwehr nicht mehr.

Wie lange die Teilsperrung in Fahrtrichtung Fulda bestehen bleibt, ist derzeit unklar. Die linke Spur ist nach zwischenzeitlich Vollsperrung wieder frei.

Offenbach, 22.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

