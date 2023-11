Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach versuchten Tötungsdelikt in Mainhausen: 22-Jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft; Untersuchungshaft: Jugendlicher soll Hausmeister schwer verletzt haben und mehr

1. Nach versuchten Tötungsdelikt in Mainhausen: 22-Jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft

(cb) Gegen die 22 Jahre alte Frau aus Mainhausen, die im dringenden Tatverdacht steht, am Sonntag ihren ein Jahr jüngeren Lebensgefährten mittels Einwirkung von spitzer Gewalt lebensbedrohlich verletzt zu haben (wir berichteten), wurde nunmehr Haftbefehl erlassen. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach ordnete am Montagnachmittag den Vollzug der Untersuchungshaft an.

2. Untersuchungshaft: Jugendlicher soll Hausmeister schwer verletzt haben - Offenbach

(cb) Bereits am Nachmittag des 11. November 2023 kam es zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem Hausmeister in der Sprendlinger Landstraße (180er Hausnummern). Einer der Jugendlichen soll im Laufe des Streitgespräches unvermittelt eine Reizstoffwaffe eingesetzt und damit den 36-jährigen Hausmeister erheblich im Bereich der Augen verletzt haben. Nach der Tat flüchteten die beiden 15 und 16 Jahre alten Beteiligten zwar, ihre Identitäten konnte jedoch anschließend festgestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen nahmen die Ermittler den Jüngeren am 17. November 2023 als Tatverdächtigen fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, sodass der 15-Jährige nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

3. Zwei Verletzte bei Unfall mit Polizeifahrzeug - Offenbach

(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bieberer Straße / Landgrafenring sind am späten Montagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Bei einem der zwei beteiligten Autos handelte es sich um ein ziviles Polizeifahrzeug, mit dem ein 28-jähriger Polizeibeamter gegen 22.15 Uhr auf der Bieberer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. An der Kreuzung zum Landgrafenring kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 62-Jährigen, die den Landgrafenring in Richtung Emmastraße befuhr. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnisse hatte die 62-Jährige wohl das für sie geltende Rotlicht vor der Einfahrt in den Kreuzungsbereich übersehen und war dann mit dem BMW des 28-Jährigen kollidiert. Beide kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf den Gehweg geschoben und beschädigte dort noch drei Absperrpfosten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 45.000 Euro, so die ersten Schätzungen. Die Ermittlungen dauern an.

4. Kabeltrommeln aus Rohbau geklaut - Offenbach

(cb) Auf Kabeltrommeln und Baumaschinen, welche in einem Rohbau in der Gabelsbergerstraße (einstellige Hausnummern) gelagert waren, hatten es Diebe abgesehen. Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, in den Rohbau ein, hebelten dort eine Baustellentür auf und klauten Materialien im Wert von schätzungsweise 5.000 Euro. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

5. Diebe haben es auf Fahrzeugscheinwerfer abgesehen - Heusenstamm

(cb) Dreiste Diebe entfernten zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, die Scheinwerfer eines Mercedes, welcher im Birkenweg (einstellige Hausnummern) parkte. In der Breslauer Straße (60er Hausnummern) gingen die unbekannten Täter einen grauen BMW an und bauten, unter Einsatz von brachialer Gewalt, auch bei diesem Fahrzeug die Frontscheinwerfer aus. Ebenfalls bei einem schwarzen Mercedes, welcher im Eschenweg (einstellige Hausnummern) parkte, wurden zwischen Montagabend,19 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, die Frontscheinwerfer ausgebaut und entwendet. Den entstandenen Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang der Fälle. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Ein Fahrzeug brennt vollständig aus, zweites Auto durch Feuer beschädigt - Dietzenbach

(cb) In der Nacht zum Dienstag haben im Kindäcker Weg zwei Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht, gegen 0.15 Uhr, über einen Fahrzeugbrand informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits ein Auto in Vollbrand, das Feuer war bereits auf einen weiteren Kleinwagen übergegangen. Ein Fahrzeug brannte vollständig ab, das zweite Fahrzeug wurde ebenfalls durch das Feuer stark beschädigt. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

