Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter setzten Reizstoff ein und flüchten mit erbeuteten Basecap; Täterfestnahme nach gefährlicher Körperverletzung und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Täter setzten Reizstoff ein und flüchten mit erbeuteten Basecap - Maintal

(cb) Vier bis dato unbekannte Täter trafen sich am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, in der Ascher Straße, in Höhe einer dortigen Schule, um ein Verkaufsgeschäft zu vollziehen. Die vermeintlichen Interessenten ließen sich vier Schildkappen aushändigen, doch statt die Ware zu bezahlen, flüchten sie. Die drei Verkäufer rannten ihnen nach, holten sie ein und es kam zu einer Auseinandersetzung. Einer der vermeintlichen Käufer holte ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Hosentasche und setzte dieses gegen seine Verfolger ein. Um ungehindert flüchten zu können, soll ein dritter vermeintlicher Käufer mit einem Messer in der Hand die anderen von einer weiteren Verfolgung abgehalten haben. Anschließend flüchteten die vier Unbekannten mit den erbeuteten Basecap in unbekannte Richtung.

Die vier Täter werden wie folgt beschrieben.

Täter 1: Der Unbekannte ist zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hatte schwarze zum Zopf gebundene Haare und trug eine schwarze Kappe mit grünen Streifen.

Der zweite Täter soll das Reizstoffsprühgerät eingesetzt haben. Dieser ist etwa 19 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß, von schlanker Statur und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke der Marke Bellstaff, einer blauen Jeans sowie weißen Nike Sneakers bekleidet.

Der dritte Täter ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Er trug einen Vollbart und hatte eine grüne "Lacoste"-Kappe auf.

Zu dem vierten Täter konnte keine Personenbeschreibung abgegeben werden. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Täterfestnahme nach gefährlicher Körperverletzung - Gelnhausen

(cb) Am Sonntag, gegen 3.20 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße in Horbach zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde ein 18 -jähriger Mann, welcher den Streit schlichten wollte, durch den E-Scooter-Fahrer mit einem Messer im Bereich der Hüfte verletzt (wir berichteten). Ermittlungen haben kurze Zeit später zu dem mutmaßlichem Tatverdächtigen Schüler geführt. Er wurde vorläufig festgenommen und zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung mit auf die Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

3. Werkzeuge waren Ziel von Autoaufbrechern - Gelnhausen und Freigericht

(cb) Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von circa 6.700 Euro erbeuteten Langfinger zwischen Samstagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, indem sie den Opel Vivaro, welcher in der Straße "Untere Schönau" in Gelnhausen abgestellt war, aufbrachen. Ein silberner Mercedes Sprinter, welcher im St-Antonius-Weg (einstellige Hausnummern) im Freigerichter Ortsteil Bernbach parkte, wurde zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Montagmorgen 6.40 Uhr, durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe Elektrowerkzeug sowie Spezialwerkzeug im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro. Ob es einen Tatzusammenhang der Fälle gibt, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand - Brachttal

(lei) Noch weitgehend unklar ist die Ursache eines Scheunenbrandes am Montagabend auf einem Anwesen im Brachttaler Ortsteil Spielberg.

Die Bewohner des unmittelbar an die Scheune angrenzenden Wohnhauses hatten kurz nach 21 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit rund 80 Kräften, unter anderem aus Wächtersbach und Bad Orb, an und konnten den Brand zügig löschen sowie ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Scheune, in der sich unter anderem eine Werkstatt sowie Ersatzteile für landwirtschaftliche Geräte befanden, brannte letztlich weitgehend nieder und auch das Dach der Scheune stürzte teilweise ein. Durch die Rauch- und Rußentwicklung wurde auch die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Ersten vorläufigen Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und untersucht nun, was zu dem Feuer geführt hat. Die Ermittler gehen dabei auch ersten Hinweisen nach, wonach möglicherweise Schweißarbeiten in der Scheune und daraus resultierender Funkenflug für den Brand ursächlich waren.

5. Täter klaut Geldbeutel und flüchtet - Großauheim

(cb) Eine 69-jährige Frau packte am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Fahrzeuges in der Ostendstraße (einstellige Hausnummern). Sie bemerkte aus den Augenwinkeln einen dunkel gekleideten Mann, welcher ihren Geldbeutel aus der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche klaute. Der Mann rannte über den Parkplatz davon. Die Dame bat in ihrer Aufregung einen unbekannten Zeugen, den Täter auf seinem Skateboard zu verfolgen. Der Mann tat dies auch. Als er mit dem Täter sprechen wollte, sprühte dieser ihm unvermittelt ein Spray ins Gesicht und flüchtete dann in Richtung Kahl am Main. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Weg den Zeugen, welcher auf dem Skateboard unterwegs war sowie weitere Zeugen des geschilderten Vorfalles. Zeugenhinweise bitte telefonisch an die 06181 100-123.

