Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Brachttal (ots)

(lei) Noch weitgehend unklar ist die Ursache eines Scheunenbrandes am Montagabend auf einem Anwesen im Brachttaler Ortsteil Spielberg.

Die Bewohner des unmittelbar an die Scheune angrenzenden Wohnhauses hatten kurz nach 21 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit rund 80 Kräften, unter anderem aus Wächtersbach und Bad Orb, an und konnten den Brand zügig löschen sowie ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Scheune, in der sich unter anderem eine Werkstatt sowie Ersatzteile für landwirtschaftliche Geräte befanden, brannte letztlich weitgehend nieder und auch das Dach der Scheune stürzte teilweise ein. Durch die Rauch- und Rußentwicklung wurde auch die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Ersten vorläufigen Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und untersucht nun, was zu dem Feuer geführt hat. Die Ermittler gehen dabei auch ersten Hinweisen nach, wonach möglicherweise Schweißarbeiten in der Scheune und daraus resultierender Funkenflug für den Brand ursächlich waren.

Offenbach, 21.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell