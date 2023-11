Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Montag, 20.11.2023

Mainhausen (ots)

(cb) 21-jähriger lebensbedrohlich verletzt - Festnahme einer 22-jährigen Tatverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, und die zuständige Kriminalpolizei ermitteln aktuell wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil eines 21-jährigen Mannes aus Mainhausen. Gegen 13.20 Uhr ging am Sonntagmittag bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, woraufhin die Einsatzkräfte nach dort eilten und beim Eintreffen einen schwerstverletzten Mann in der Wohnung seiner 22-jährigen Lebensgefährtin vorfanden. Ersten Erkenntnissen nach, wurde der Mann vermutlich durch Einwirkung von spitzer Gewalt lebensbedrohlich verletzt, er wurde zwecks intensivmedizinischer Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und notoperiert. Die tatverdächtige Lebensgefährtin konnte noch am Tatort festgenommen werden, sie wird im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Zuge der Tatortaufnahme fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Die Hintergründe sowie das Motiv sind Teil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die aktuell wegen des Verdachts des versuchten Totschlages geführt werden.

Offenbach, 20.11.2023, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell