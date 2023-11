Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 18.11.2023

Polizeidirektion Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Scheune brennt - Rodgau

Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, musste die Feuerwehr nach Dudenhofen, in die Nieuwpoorter Straße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet im Bereich der 110er Hausnummern eine Scheune in Brand. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Damit die Löschfahrzeuge überhaupt zum Brandort gelangen konnten, mussten zwei Carports abgerissen werden. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte bis circa 01.30 Uhr damit beschäftigt, den Brand zu löschen.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 18.11.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

