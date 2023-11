Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Main-Kinzig: Vermisster ist wieder da; Unfallflucht auf der Autobahn 45; Erheblicher Sachschaden

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisster 9-jähriger wieder da - Hanau

(cb) Der seit Donnerstagvormittag vermisste 9-jährige Junge aus Hanau wurde wohlbehalten angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Fahrzeug abgedrängt und Unfall ausgelöst - Bundesautobahn 45/ Anschlussstelle Langenselbold

(cb) Ein bis dato unbekannter Fahrer einer grauen Sattelzugmaschine mit Auflieger wollte am Mittwochnachmittag, gegen 13.50 Uhr, von der Anschlussstelle Langenselbold-West auf die Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen auffahren. Verkehrsbedingt kam es zu einem Stau im Bereich der Auffahrt. Der Fahrzeugführer zog wohl, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten, auf die rechte der beiden Fahrspuren und soll Gas gegeben haben. Nur aufgrund einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte ein 26-jähriger Fahrer, welcher die rechte Spur mit seinem grauen VW befuhr, nach seinen Angaben einen Auffahrunfall mit dem Sattelzug verhindern. Allerdings touchierte er bei seinem Ausweichmanöver einen neben ihm fahrenden grauen VW Sharan. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 16.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06183 91155-0.

3. Erheblicher Sachschaden: Offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt - Schlüchtern

(fg) Erheblichen Sachschaden verursachte ein 87 Jahre alter Mann aus Schlüchtern mit seiner grauen Mercedes C-Klasse am Donnerstagvormittag in der Schloßstraße. Gegen 11.15 Uhr habe der Mercedes-Lenker seine Fahrt vor einer Bäckereifiliale in der Schloßstraße gestartet. Im Anschluss daran soll der Mann aus Schlüchtern nach Angaben der anwesenden Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Unter den Linden" gefahren sein. In Höhe der Hausnummer 13 verlor die Senior die Kontrolle über seinen Wagen und durchbrach mit diesem einen dortigen Metallzaun. Im weiteren Verlauf beschädigte der Mercedes insgesamt drei auf dem Grundstück abgestellte Autos; es handelte sich um einen Kia Ceed, einen Kia Sportage und einen VW Transporter. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Mercedes-Fahrer das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben. Weiterhin wurden durch den Unfall ein städtischer Stromverteilerkasten sowie zwei Verkehrszeichen zerstört. Der 87-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beziffert sich auf rund 63.000 Euro.

Offenbach, 17.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

