Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 16.11.2023

Offenbach (ots)

Erneut Israel-Flagge am Marktplatz angegangen: Vorläufiger Festnahme eines 25-Jährigen - Hanau

(lei) Nach einem wiederholten Vorfall im Zusammenhang mit einer am Hanauer Marktplatz gehissten Israel-Flagge am späten Mittwochabend konnten Polizeibeamte dank der schnellen Meldung von Zeugen nach kurzer Suche einen 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und damit erneut einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen. Gegen den Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit ermitteln Staatsanwaltschaft Hanau und die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen nun wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten gemäß § 104 Strafgesetzbuch.

Mehrere Passanten hatten sich gegen 23.10 Uhr beim Polizeinotruf gemeldet und mitgeteilt, dass ein junger Mann gerade versuche, die dortige Flagge anzuzünden. Die Flagge wurde dabei im unteren Bereich leicht beschädigt. Kurz darauf flüchtete er in Richtung Steinheimer Straße. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte die Person aufgrund der guten Personenbeschreibung wenige Minuten später in der Innenstadt gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 25-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Am Tatort sowie bei der Durchsuchung des 25-Jährigen stellten die Beamten beweiserhebliche Gegenstände sicher, darunter auch ein Feuerzeug. Die Ermittlungen dauern an.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien richten sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 16.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell