Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Main-Kinzig: Hauswand mit Farbe beschmiert; Einbruch in Schönheitssalon; Zeugensuche nach Unfallflucht; Aluminiumplatten geklaut

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Wer beschädigte den weißen Mitsubishi? - Hanau/Großauheim

(lei) Rund 1.500 Euro Schaden verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag in der Straße "In den Argonnerweisen" an einem geparkten Mitsubishi. Vermutlich beim Vorbeifahren verkratze das samt Fahrerin oder Fahrer gesuchte Fahrzeug in einem kurzen Zeitraum zwischen 15.04 und 15.12 Uhr den vorderen linken Kotflügel an dem weißen Pick-Up vom Typ L200 mit Hanauer Kennzeichen. Zeugen, darunter möglicherweise Schüler der angrenzenden Paul-Gerhardt-Schule, melden sich bitte bei der Polizeistation Großauheim unter der Telefonnummer 06181 9597-0.

2. Wer kann Hinweise geben? Aluminiumplatten von Baustelle geklaut - Großkrotzenburg

(cb) Von einer Baustelle in der Lindenstraße wurden mehrere Aluminiumplatten entwendet. Die unbekannten Täter begaben sich zwischen Montagnachmittag, 17.15 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, auf das Baustellengelände, nahmen die Metallplatten im Wert von etwa 12.000 Euro an sich und flüchteten anschließend. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Schwarzer BMW touchiert: Kleinbus und flieht - Gelnhausen

(cb) Einen Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter BMW-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Kreisstraße 898 in Gelnhausen im Bereich des Ortsteils Höchst verursacht. Gegen 20.15 Uhr war der unbekannte Fahrer mit seinem schwarzen BMW mit MKK-Kennzeichen auf der Kreisstraße in Richtung Hanau unterwegs, als er im Kurvenbereich aus bis dato unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und einen entgegenkommenden blauen Mercedes Kleinbus im Vorbeifahren touchierte. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Hauswand mit Farbe beschmiert - Wächtersbach

(jm) Unbekannte haben am Dienstag in der Straße "Am Roten Berg" eine Hauswand mit Farbe beschmiert. In der Zeit zwischen Mitternacht und 11 Uhr besprühten die Täter die Fassade mit Schriftzügen und einem Symbol in roter Farbe. Das Sachgebiet Sprayer bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Rufnummer 06181 100-120.

5. Einbruch in Schönheitssalon: Kosmetikartikel entwendet - Wächtersbach

(cb) Etwa sechs bis acht Kartons mit hochwertigen Kosmetikartikeln erbeuteten dreiste Einbrecher, als sie zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, in einen Schönheitssalon in der Friedrich-Wilhelm-Straße (einstellige Hausnummern) einbrachen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 16.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell