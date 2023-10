Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nächtliche Schlägerei vor Tankstelle

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 04:40 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei vor einer Tankstelle in der Industriestraße. Die Beamten trafen vier Männer im Alter zwischen 29 und 34 Jahren an, die miteinander bekannt waren und nach einer Nacht gemeinsamen Alkoholkonsums in Streit geraten waren. Dieser war vor Eintreffen der Beamten darin gegipfelt, dass drei der Männer den Jüngsten aus der Gruppe zu Boden brachten und auf ihn eintraten. Der 29-Jährige trug Beulen und eine gebrochene Nase davon. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Die drei Beschuldigten wiesen Atemalkoholwerte zwischen 1,33 und 2,16 Promille auf. Die Beamten veranlassten Blutentnahmen zur Feststellung der Schuldfähigkeit und leiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

