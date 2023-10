Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruch in Gaststätte mit Täterfestnahme

Frankenthal (ots)

Am 20.10.2023, gegen 05.15 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Einbruch in eine Gaststätte im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 10, gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte konnte sodann in der Gaststätte ein 44-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim festgestellt werden, welcher zuvor durch Einschlagen einer Scheibe in die Gaststätte eindrang und dort zwei Spielautomaten aufbrach. Die Beute, ein mittlerer zweistelliger Betrag, konnte bei ihm festgestellt werden. Da er zudem noch alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell