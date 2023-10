Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Lenkrad verrissen, hoher Sachschaden in der Armbruststraße

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 18:45 Uhr befuhr eine 32-Jährige in ihrem PKW mit ihrem 34-jährigen Beifahrer die Armbruststraße in Richtung des St.-Guido-Stifts-Platzes. Währenddessen griff sie in den Fußraum der Beifahrerseite, um etwas hervorzuholen. Hierbei verriss sie das Lenkrad nach rechts und prallte auf das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf, der wiederum auf einen vor ihm parkenden VW Multivan geschoben wurde. Glücklicherweise blieben die Insassen des Unfallfahrzeugs unverletzt. Am PKW der 32-Jährigen sowie am VW Golf entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Ob am VW Multivan Sachschaden entstand, war optisch nicht festzustellen. Daher bittet die Polizei die Halterin des VW Multivan um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell