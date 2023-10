Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) - Verkehrsgefährdung auf Kürbisfeld bei Maxdorf

Maxdorf / Ludwigshafen Oggersheim (ots)

Am Dienstagmittag den 17.10.2023, gegen 13:20 Uhr, machte eine 27-Jährige auf einem Kürbisfeld neben der K2 in Maxdorf Fotoaufnahmen von sich und ihren beiden Kindern. Unvermittelt fuhr eine 73-jährige Autofahrerin zum Feld, habe die junge Mutter des Diebstahls bezichtigt und Fotos von der Familie gefertigt. Nach Aufforderung diese zu löschen, stieg die 73-Jährige in ihr Auto. Zuvor schubste sie die 27-Jährige, die hierdurch leicht verletzt wurde, von sich. Danach sei die Autofahrerin mit Vollgas losgefahren, obwohl die junge Mutter noch vor dem Fahrzeug stand. Sie habe sich nur durch einen Sprung zu Seite retten können. Die Geschädigte fuhr danach zur Polizeiwache Oggersheim, wo die Anzeige aufgenommen wurde. Den Vorfall sollen eine Radfahrerin sowie eine weitere Autofahrerin beobachtet haben. Wir bitten insbesondere diese beiden Zeuginnen sich dringend zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache Oggersheim unter der Tel.-Nr.: 0621 / 963-2403 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237 / 934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwoggerschem@polizei.rlp.de oder pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

