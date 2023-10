POL-PDLU: Speyer - Verletzte nach Verkehrsunfall beim Einparken

Speyer (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Industriestraße an mehreren Autos Kennzeichen fehlen. Die Beamten stellten an insgesamt sieben PKW Beschädigungen bzw. das Fehlen des Kennzeichens fest, fanden auf dem Boden ein abgeknicktes Kennzeichenschild sowie drei weitere Kennzeichenschilder in teils schwer ...

mehr