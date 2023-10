Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - BMW-Fahrer flüchtet, Radfahrer verletzt, Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Wie die Polizei erst am Mittwoch erfuhr, hatte sich bereits am Dienstag gegen 17:55 Uhr ein Unfall mit verletztem Radfahrer in der Spaldinger Straße ereignet, bei dem sich ein unfallbeteiligter BMW unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein 25-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung der Innenstadt auf Höhe der Einmündung zum Holunderweg. Währenddessen befuhr ein PKW der Marke BMW den Holunderweg und missachtete die Vorfahrt des auf dem rot markierten, die Fahrbahn querenden, Radweg befindlichen 25-Jährigen. Infolgedessen musste der 25-Jährige so stark bremsen, dass er vornüber zu Boden stürzte und sich dabei Schürfwunden an beiden Händen zuzog. Zu einer Kollision mit dem PKW kam es nicht. Der Rettungsdienst oder die Polizei wurden nicht hinzugerufen. Die Beifahrerin des BMW, eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren mit hellen Haaren, stieg daraufhin aus, ging auf den verletzten Radfahrer zu und stieg wieder in ihr Fahrzeug. Der BMW-Fahrer selbst stieg nicht aus und fuhr mit seiner Beifahrerin davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen schwarzen BMW neueren Baujahrs, schätzungsweise der Modelle X1 oder X3.

Wer hat den Unfall beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

