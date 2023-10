Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall nach Auffahren auf hohen Bordstein

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Moutainbike die Bahnhofstraße in Richtung des Postplatzes und fuhr auf Höhe der Postgalerie auf den Gehweg auf. Hierbei blieb sein Fahrrad am Bordstein hängen, sodass er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Beim Sturz schlug er mit seinem Kopf gegen eine Hauswand. Er trug keinen Helm. Er erlitt eine blutende Stirnwunde und eine Schürfwunde am Knie. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

