Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung mit Softair Pistole

Balve (ots)

Hinter dem Hallenbad In der Murmke ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Bei dem offenbar verabredeten Treffen gerieten ein 16-jähriger und ein 18-jähriger Balver auf der einen und vier Neuenrader im Alter von 16, 17, 18 und 20 Jahren auf der anderen Seite in Konflikt. Im Verlauf einer anschließenden Schlägerei zog der 17-jährige Neuenrader eine Softair Pistole und verletzte damit die beiden Balver leicht. Die vier Neuenrader flüchteten im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Sie konnten im Rahmen der Ermittlungen durch die Polizei identifiziert und angetroffen werden. Die Softair Waffe wurde sichergestellt. Der 16-jährige Balver kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Hintergrund des Treffens sind offenbar Streitigkeiten in den sozialen Medien. (schl)

