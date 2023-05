Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 72-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen vorläufig festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (04.05.2023) meldeten kurz nach 15 Uhr Zeugen, dass ein Mann am Europaplatz mit der Hand in seiner Hose sexuelle Handlungen an sich selbst durchführe. Obwohl er von mehreren Personen dabei beobachtet wurde, ging er in dieser Art und Weise weiter über die Gräfenaustraße in die Bgm.-Grünzweig-Straße, wo ihn alarmierte Polizeikräfte vorläufig festnahmen.

Der 72-Jährige wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

