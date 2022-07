Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen in der Kirche

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Gestern, zwischen 13 bis 17.30 Uhr, kam es in der Kirche St. Martin am Altstädter Kirchplatz zu mehreren Beschädigungen. Unbekannte Täter beschmierten mehrere Säulen. Kerzenwachs wurde über dem Boden verschüttet und eine Glasvase sowie eine Tropfschale des Weihwasserspenders zerschlagen. Hierdurch blieben auch Beschädigungen an der Steintreppe zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tatzeit liegt in der regulären Öffnungszeit der Kirche. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

