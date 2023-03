POL-GM: Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben

Gummersbach (ots) - Eine Mutprobe auf dem Gelände des ehemaligen Handelshofs in Gummersbach endete am Mittwoch (8. März) für einen 24-Jährigen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Der 24-jährige Gummersbacher war gegen 20.40 Uhr mit zwei Freunden (26 und 20 Jahre alt) auf dem ungenutzten Firmengelände unterwegs. In einer Art Mutprobe kletterte er über ein Metallgerüst auf die Parkplatzüberdachung. Als er auf der ...

