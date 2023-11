Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Offenbach: Vermisste ist wieder da; Täter sitzt betrunken in Auto; Zwei Verletzte bei Unfall; Unfallflucht in Langen; Brand in Mühlheim

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Roter Renault auf Parkplatz beschädigt / Zeugen gesucht - Langen

(lei) Wer am Mittwochabend in der Amperestraße 19 bei einem dortigen Supermarkt einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Im Zeitraum zwischen 18 und 18.20 Uhr wurde dort ein in einer Parklücke stehender roter Clio mit Offenbacher Kennzeichen an der vorderen linken Seite beschädigt (Schaden etwa 1.000 Euro). Der unbekannte Verursacher, der den Schaden von etwa 1.000 Euro vermutlich bei einem missglücktem Ein- oder Ausparkmanöver hervorrief, machte sich offensichtlich aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

2. Zwei Verletzte bei Frontalcrash / 70.000 Euro Schaden - Mühlheim

(lei) Im morgendlichen Berufsverkehr kollidierten am Dienstag auf der Lämmerspieler Straße im Bereich des Bahnweges zwei Fahrzeuge, wodurch die die beiden Fahrer leicht verletzt wurden und jeweils Totalschaden an den beiden beteiligten VW entstand. Die Polizei in Mühlheim versucht gerade herauszufinden, wer bei dem Crash die Schuld trägt und sucht daher zur Klärung dieser Frage Zeugen. Aus noch weitgehend unklarer Ursache stießen der Passat eines 21-Jährigen mit dem entgegenkommenden Crafter eines 45 Jahre alten Lenkers um kurz vor 7 Uhr gegeneinander. Durch die Kollision verletzten sich beide leicht; der Jüngere der beiden Fahrer musste kurzzeitig ins Krankenhaus. An den beiden Autos, die an den Abschlepphaken kamen, entstand Gesamtschaden von rund 70.000 Euro, so die erste Bewertung. Nach ersten Informationen könnte der Passatfahrer nach links auf die Fahrspur des Crafters geraten sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Polizei-Amtsleitung 06108 6000-0 bei den Mühlheimer Beamten zu melden.

3. Brand in Zweifamilienwohnhaus: Bewohner muss in Krankenhaus - Mühlheim

(cb) Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem der Kellerräume eines Zweifamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße (einstellige Hausnummern) aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Ein 31-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die anderen Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten; sie mussten aufgrund der Rußbildung im Haus die Nacht in einem Hotel verbringen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Die Brandursachenermittler haben die Ermittlungen aufgenommen.

4. Täter sitzt betrunken im Fahrzeug: Festnahme - Seligenstadt

(cb) Als ein Fahrzeugbesitzer am Mittwochmorgen, gegen 5.20 Uhr, zu seinem Auto in der Einhardstraße (70er Hausnummern) kam, staunte dieser nicht schlecht, denn beide Fenster der Beifahrerseite waren eingeschlagen und auf dem Fahrersitz saß eine unbekannte männliche Person. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch im Fahrzeug sitzend festnehmen; bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von über drei Promille festgestellt. Der 36-jährige Mann wurde zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

5. Vermisste ist wieder da - Neu-Isenburg

(cb) Die seit Mittwoch vermisste 76-jahre alte Frau aus Neu-Isenburg konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Offenbach, 16.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell