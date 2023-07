Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrskontrolle führt zur Feststellung mehrerer Straftaten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 20.07.2023, gegen 13:40 Uhr konnte in der Wendlinger Straße in Freiburg - St. Georgen ein Rollerfahrer gestoppt werden, welcher zuvor die Anhaltesignale einer Polizeistreife missachtet und versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und der von ihm gefahrene Roller als gestohlen gemeldet war. Auch das Versicherungskennzeichen des Rollers war manipuliert. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte beim Tatverdächtigen noch eine als gestohlen gemeldete EC-Karte aufgefunden werden.

Den Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell