Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach schadensträchtigem Telefonbetrug: Kripo fahndet öffentlich mit Bildern nach dem Abholer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heusenstamm-Rembrücken (ots)

(lei) Nachdem Telefonbetrüger am Montag, 13. November, gut 170.000 Euro von einer Seniorin aus Rembrücken erbeutet hatten (wir berichteten), sucht die Kriminalpolizei nun öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Abholer des Geldes.

Das Opfer hatte gegen 15 Uhr einen Anruf von angeblichen Polizisten erhalten, die ihr vorschwindelten, dass ihr Hab und Gut in ihrer Bank nicht sicher sei und man dortige Bedienstete festnehme. Um sie angeblich vor finanziellem Schaden zu bewahren, vereinbarte man, dass ein Polizist in zivil zu ihr komme, der ihr Erspartes oder andere Wertgegenstände angeblich zu ihrem Schutz entgegennimmt.

Der angebliche zivile Polizeibeamte erschien kurz darauf an der Wohnanschrift der Seniorin, nahm das Geld an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er war zirka 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer weißen abgesteppten Jacke, einer schwarzen Hose sowie weiß-schwarzen Schuhen; zusätzlich trug er eine helle medizinische FFP2-Maske.

Die Ermittler fragen nun:

- Wer kennt den Unbekannten und kann weitere Hinweise zu ihm geben?

- Wem ist der Täter (Abholer) im Bereich der Friedhofstraße in Rembrücken am Montagnachmittag aufgefallen - sowohl vor, als auch nach 15 Uhr?

Hinweise bitte an die Rufnummer 069 8098-1234.

Dieser Meldung sind drei Bilder des Gesuchten beigefügt (Quelle: PP Südosthessen / Medienschaffende können die Bilder frei verwenden).

Offenbach, 17.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell