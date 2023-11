Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Offenbach: Kellerbrand in Wohngebäude; Eigentümerin von Fahrrad gesucht; Weitere Geschädigte nach Einbrüchen in Gartenhütten gesucht!

1. Kellerbrand in Wohngebäude: Motorroller in Brand gesteckt - Offenbach

(cb) Ein Kleinkraftrad war wohl das Objekt der Begierde, weshalb es am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, durch bislang unbekannte Täter in der Fritz-Remy-Straße (einstellige Hausnummern) gestohlen wurde. Anschließend brachten die Unbekannten es in den Fahrradkeller des Nachbarhauses. Dort wurde der Roller offenbar in Brand gesteckt. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine größeren Schaden verhindern. Durch das Feuer wurde das Kleinkraftrad komplett zerstört. Das Mehrparteienwohnhaus ist weiterhin uneingeschränkt bewohnbar, durch die Verrußung entstand jedoch ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 069 8098-1234.

2. Fundfahrrad: Eigentümerin gesucht - Offenbach

(cb) Wer vermisst sein schwarzes Damenrad mit mehreren Packtaschen? Das fragt die Polizei in Offenbach und sucht nun die Besitzerin des schwarzen Damenfahrrades der Marke Epple. Das Zweirad wurde Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, in einem Gebüsch in der Kettelerstraße (90er Hausnummern) aufgefunden. Die Eigentümerin oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Polizei sucht weitere Geschädigte nach Einbrüchen in Gartenhütten - Seligenstadt

(cb) Am vergangenen Wochenende kam es in der Kleingartenanlage "Am Eichwald" zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten. Aufgrund von Zeugenaussagen und Videoüberwachung konnten die zwei mutmaßlichen Täter bereits ermittelt und polizeiliche Maßnahmen getroffen werden. Die Polizei sucht auf diesem Weg nun weitere Geschädigte, bei denen die beiden Langfinger ebenfalls auf das Gartengrundstück gelangten, gewaltsam die Gartenhütten öffneten und Diebesgut mitnahmen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

