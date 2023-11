Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, den 19.11.2023

Polizeidirektion Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher festgenommen - Offenbach

(nst) Am Sonntag, gegen 01.30 Uhr löste die Alarmanlage auf einer Baustelle in der Willi-Bauer-Straße aus. Im Gebäudeinneren konnte die Polizei zwei Männer festnehmen, die bereits dabei waren, Baustellenwerkzeug im Wert von über 1000 Euro wegzutragen. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Zeugen gesucht - Rödermark

(nst) Am Samstag, um 18.05 Uhr wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Plattenhecke im Ortsteil Ober-Roden unsanft auf dem Schlaf geweckt. Zwei Einbrecher hatten zuvor ein Fenster eingeschlagen und flüchteten mit drei Armbanduhren der Geschädigten in unbekannte Richtung. Wer im dortigen Bereich zwei dunkel gekleidete Männer - etwa 180 cm groß - beobachtet hat, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Bereich Main-Kinzig

1. Gefährliche Körperverletzung mittels Messer - Freigericht Altenmittlau

(rb) Am Sonntag um 03.20 Uhr gerieten im Bereich der Hauptstraße zwei Männer aus ungeklärter Ursache in einen zunächst verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der beiden ein Messer und verletzte den anderen im Bereich der linken Hüfte. Danach flüchtete er mittels eines E-Scooters in Richtung Horbach. Der Mann war 160-170 cm groß, hatte einen Bart, schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Weste, einem schwarzgrauem Hoodie, sowie einer Umhängetasche. Bei dem Messer soll es sich um ein schwarzes "Karambit-Messer" handeln. Wer Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen machen kann, soll sich bitte unter der Tel. 06181 100-123 melden.

2. Schäferhund verhindert Wohnungseinbruch - Hanau

(rb) Im Bereich der Feldstrasse in Hanau kam es Samstagabend gegen 18.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Dabei hebelte der unbekannte Täter die Wohnungseingangstür aus der Verankerung und beschädigte diese und deren Holzrahmen. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 400,- EUR entstanden. Als er sich Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, bemerkte er den in der Wohnung lauernden Schäferhund und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat, dem unbekannten Täter oder dessen Flucht bitte unter der Tel. 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 19.11.2023, Nicole Steffens und Rudolf Beck - PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell