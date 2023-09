POL-PDNR: Schulbuskontrolle an der IGS Hamm

Erpel, Bahnhofstraße (ots) - In dem Zeitraum vom 08.09.23, 14:30 und dem 11.09.23, 13:15 Uhr wurde an einem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@olizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz /Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 ...

