POL-OF: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen; Brand in Einfamilienhaus: 150.000 Euro Schaden; Verletzte nach Frontalzusammenstoß und mehr

1. Schwarze E-Klasse beschädigt: Wo geschah die Unfallflucht und wer kann Hinweise geben? - Mühlheim / Hanau

(lei) Nachdem am Freitag (17.11.) ein schwarzer Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt wurde, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nicht nur nach dem Verursacher, sondern auch nach dem Unfallort, der momentan noch ungeklärt ist. Die E-Klasse mit Offenbacher-Kennzeichen wurde in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 11.50 Uhr zunächst in einem Hanauer Parkhaus am Marktplatz abgestellt. Später fuhr der Halter des Wagens damit nach Mühlheim und stellte das Auto in der Zeit zwischen 12.10 und 12.25 Uhr im Buchenweg in Höhe der Hausnummer 28 ab. Kurz darauf wurde ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an der hinteren rechten Seite des Mercedes festgestellt. Wer Angaben machen kann, wo und durch wen das Fahrzeug beschädigt wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Beamten zu melden.

2. Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Maintal

(lei) Vier kaputte Autos und insgesamt über 40.000 Euro Sachschaden stehen zu Buche nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Südring. Gegen 9.30 Uhr wollte eine VW-Fahrerin aus einem Stichweg nach links in den Südring einbiegen, als sie offenbar einen von rechts kommenden BMW-Fahrer übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten im vorderen Bereich, was dazu führte, dass der Passat weggedrückt und gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi geschoben wurde, welcher wiederum auf einen davorstehenden Audi prallte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW, der BMW und der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit.

3. Brand in Einfamilienhaus: 150.000 Euro Schaden - Niederdorfelden

(cb) Vermutlich ist es aufgrund eines technisches Defektes am Sonntagvormittag, gegen 11.10 Uhr, zu einem Brand in der Hainstraße (10er Hausnummern) gekommen. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Bereich der Küche in der noch nicht bezogenen Dachgeschosswohnung aus. Das Feuer breitete sich dann schnell im kompletten Dachbereich aus. Alle Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehrt wurde auch die Wohnung im Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt, so schätzt die Polizei, ist ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden.

4. Mercedes beschädigt: Suche nach Unfallverursacher - Gelnhausen

(lei) Nach einer Unfallflucht am Samstag in der General-Colin-Powell-Straße suchen die Unfallfluchtermittler nach dem Verursacher oder der Verursacherin des auf rund 3.000 Euro geschätzten Schadens an einer A-Klasse. Der graue Mercedes mit Fuldaer-Kennzeichen stand in der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz, als ein noch unbekanntes Fahrzeug den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken vorne links beschädigte. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

5. Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen: Kripo bittet um Hinweise - Biebergemünd/Langenselbold/ Gelnhausen und Hasselroth

(cb) Mehrere Werkzeuge haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag 22 Uhr aus einem in der Bahnhofstraße (Biebergemünd) abgestellten Mercedes geklaut. Die Langfinger öffneten auf noch unbekannte Weise die Seitentür des vor der Hausnummer 7 abgestellten weißen Sprinters und entnahmen die Beute im Wert von 2.000 Euro aus dem Laderaum.

Drei weitere gleichgelagerte Fälle von Fahrzeugaufbrüchen haben sich im Main-Kinzig Kreis zwischen Freitagnachmittag 14 Uhr und Sonntagabend 22 Uhr ereignet.

In Langenselbold haben bis dato unbekannte Werkzeugdiebe aus einem Firmenfahrzeug, welches in der Vogelsbergerstraße (20er Hausnummern) abgestellt war, verschiedene Werkzeuge im Wert von schätzungsweise 1.500 Euro gestohlen.

Aus gleich zwei geparkten Firmenfahrzeugen wurden im Gelnhäuser Ortsteil Höchst ebenfalls elektrische Werkzeuge im Wert von 5.000 Euro gestohlen. Beide Kleintransporter waren in der Gelnhäuser Straße (10er Hausnummern) abgestellt.

Im Hasselrother Ortsteil Neuenhaßlau war ein Renault Trafic, welcher in der Alten Hanauer Landstraße (20er Hausnummern) parkte, ebenfalls Ziel der Begierde von Werkzeugdieben. Aus diesem Fahrzeug klauten die unbekannten Täter mehrere akkubetriebene Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den Fällen gibt, ist Teil der Ermittlungen. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Verletzte nach Frontalzusammenstoß - Brachttal

(lei) Zwei Autos sind am Montagmorgen auf der Bundesstraße 276 zwischen Schlierbach und Hesseldorf nahezu frontal ineinander gekracht. Dabei wurde eine Person schwer und eine leicht verletzt. Gegen 9.50 Uhr war ein 74 Jahre alter Volvo-Fahrer in Richtung Wächtersbach unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur geriet, wo ihm eine 65-jährige Toyota-Lenkerin entgegenkam. Durch die Kollision erlitt der 74-Jährige schwere und die 65-Jährige leichte Verletzungen - beide kamen in ein Krankenhaus. An dem V40 und dem Yaris entstand jeweils Totalschaden in noch unbekannter Höhe; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste zum Zwecke der Fahrzeugbergung sowie der Unfallaufnahme für gut zwei Stunden gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über einen angrenzenden Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeführt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 20.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

