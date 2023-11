Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau fährt gegen Litfaßsäule; Facettenreiche Geschwindigkeitskontrolle: Die allermeisten hielten sich ans Tempolimit; Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und mehr

Stadt und Landkreis Offenbach (ots)

1. Facettenreiche Geschwindigkeitskontrolle: Die allermeisten hielten sich ans Tempolimit - B 448 / Offenbach

(lei) Die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stand am Freitag auf dem Tableau der Verkehrsdirektion. In der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr postierten sich die auf den Straßenverkehr spezialisierten Beamtinnen und Beamten am Ende der Ausbaustrecke der Bundesstraße 448 und nahmen in einer Tempo-80-Zone den aus Richtung Obertshausen kommenden Verkehr ins Visier ihres Messgeräts. Von den im Kontrollzeitraum erfassten 2473 Fahrzeugen hielten sich die allermeisten erfreulicherweise an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Lediglich 90 Fahrzeuge (Verstoß-Quote von rund 4 Prozent) passierten die Messstelle schneller als erlaubt. 36 Temposünder erwartet nun ein Bußgeld - acht von ihnen müssen nun sogar mit einem Fahrverbot rechnen, darunter auch eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin, welche abzüglich Toleranz mit 138 Stundenkilometern unterwegs war. Die restlichen 54 Lenkerinnen und Lenker lagen im Verwarnungsgeldbereich.

Eine überaus ungewöhnliche Fahrzeugkontrolle ergab sich dabei im Falle einer 55-jährigen VW-Fahrerin. Nachdem sie aufgrund eines Tempoverstoßes angehalten wurde, wollte sie offenbar der weiteren Überprüfung entgehen, indem sie trotz mehrfacher Aufforderung weder Fenster noch Türen öffnete und sich in ihrem Wagen einschloss. Da die Frau gegenüber den Polizisten einen verwirrten Gesamteindruck erweckte und in dem Moment nicht ausgeschlossen war, dass sie im Falle einer Weiterfahrt sich oder andere gefährden könnte, mussten die Beamten die Beifahrerscheibe zum Zwecke der Gefahrenabwehr eingeschlagen. Die 55-Jährige wurde anschließend einer Fachklinik überstellt, zudem erfolgte eine Meldung an die Führerscheinstelle.

Neben zu flottem Fahren stellten die Ordnungshüter aber auch Straftaten fest:

So wurde ein Fahrzeug mit ungarischer Zulassung herausgewunken, wo sich im Zuge der Kontrolle herausstellte, dass der Wagen offensichtlich überwiegend im Bundesgebiet betrieben wird. Folge: Da die ausländische Kfz-Haftpflichtversicherung in Deutschland keine Gültigkeit entfaltete, wurden gegen den Fahrer und den Halter jeweils ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Einen augenscheinlich überladenen 3,5-Tonner mit britischer Zulassung zogen die Verkehrsspezialisten ebenfalls heraus - und sie behielten dahingehend Recht. Das Gefährt brachte es nach einer entsprechenden Messung auf einer Waage auf ein Gesamtgewicht von rund 4,8 Tonnen und war damit mehr als ein Drittel des maximal Erlaubten zu schwer. Hinzu kam, dass der 37 Jahre alte Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatte und er weder eine Lizenz zum Gütertransport noch eine Umweltplakette vorlegen konnte. Bei ihm wurde deswegen eine Sicherheitsleistung In Höhe von mehreren hundert Euro erhoben.

Aber auch offenkundigen Unmut über die Kontrollaktion bekamen die Beamten zu spüren: Einen 25-jährigen Beifahrer eines vorbeifahrenden Kleintransporters beanzeigten die Beamten wegen des Verdachts der Beleidigung, nachdem er den am Messgerät stehenden Uniformierten lautstark unflätige Worte über das geöffnete Fenster zugerufen hatte und der Renault infolgedessen ebenfalls in die Kontrollstelle fahren musste.

2. Kiste mit Geschirr gestohlen: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Eine Frau lud bereits am Samstag, den 28.10, zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr ihren schwarzen VW Polo in der Nähe eines Künstlermarktes am Schillerplatz aus und stellte unter anderem einen durchsichtigen Plastikbehälter mit 32 Tassen auf dem Gehweg ab. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und nahm den Behälter mit dem Geschirr in einem günstigen Moment an sich und verschwand in unbekannte Richtung. Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der 069 8098-5100 zu melden.

3. Frau fährt gegen Litfaßsäule - Offenbach

(cb) Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles kam es am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, auf der Waldstraße zu einem Unfall. Eine 37 Jahre alte Offenbacherin war auf der Waldstraße in Richtung Stadthalle unterwegs, als sie vermutlich aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über ihren grauen Touran verlor und gegen eine Litfaßsäule fuhr. Die leichtverletzte Frau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall erlitt das Fahrzeug Totalschaden, die Litfaßsäule wurde erheblich beschädigt und muss vermutlich abgerissen werden.

4. Hinweise erbeten: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Mühlheim

(cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt derzeit wegen mehrerer Fälle von Autoaufbrüchen zwischen Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, im Mühlheimer Ortsteil Dietesheim.

Bei einem schwarzen BMW in der Hanauerstraße (70er Hausnummern) wurde die Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum ein Koffer mit hochwertigen Friseurutensilien geklaut.

Zwei weitere Fahrzeuge, ein roter VW Touran sowie ein grauer Mercedes Sprinter, waren in der Basaltstraße (10er Hausnummen) geparkt und wurden durch die bislang unbekannten Täter angegangen. Eine Scheibe des VW Touran wurde durch den oder die Unbekannten eingeschlagen und anschließend das Wageninnere nach Wertgegenständen durchsucht. Die Scheibe des Mercedes Sprinter hielt jedoch der Gewalteinwirkung Stand, auch in diesem Fall flüchteten der oder die Täter ohne Beute.

In der Wingertsraße (30er Hausnummern) schlugen die Langfinger ebenfalls eine Seitenscheibe bei einem geparkten weißen Peugot ein und klauten einen Rucksack aus dem Fahrzeuginnenraum. Auf ihrer Flucht ließen sie dann einen Teil ihrer Beute in der S-Bahn-Unterführung der Haltestelle Mühlheim-Dietesheim zurück. Den insgesamt entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Schwarze E-Klasse beschädigt: Wo geschah die Unfallflucht und wer kann Hinweise geben? - Mühlheim / Hanau

(lei) Nachdem am Freitag (17.11.) ein schwarzer Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt wurde, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nicht nur nach dem Verursacher, sondern auch nach dem Unfallort, der momentan noch ungeklärt ist. Die E-Klasse mit Offenbacher-Kennzeichen wurde in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 11.50 Uhr zunächst in einem Hanauer Parkhaus am Marktplatz abgestellt. Später fuhr der Halter des Wagens damit nach Mühlheim und stellte das Auto in der Zeit zwischen 12.10 und 12.25 Uhr im Buchenweg in Höhe der Hausnummer 28 ab. Kurz darauf wurde ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an der hinteren rechten Seite des Mercedes festgestellt. Wer Angaben machen kann, wo und durch wen das Fahrzeug beschädigt wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Beamten zu melden.

Offenbach, 20.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

