Moers (ots) - Ein unbekannter Täter ist gestern gegen 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Waldstraße eingebrochen. Durch ein gekipptes Schlafzimmerfenster gelangte er in das Gebäude. Die 88-jährige Hausbewohnerin war zu diesem Zeitpunkt in der Küche. Auf einmal stand ein fremder Mann in der Küche. Der Mann ist dann den Flur entlanggelaufen und durch das Fenster im Schlafzimmer wieder geflüchtet. Der Täter war ...

mehr