Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneuter Suchaufruf: Wo ist der seit einem Jahr vermisste Karl-Theodor Hahn?

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

(cb) Seit nunmehr einem Jahr sucht die Kriminalpolizei in Gelnhausen nach dem immer noch vermissten Karl-Theodor Hahn aus Schlüchtern. Zum Jahrestag seines Verschwindens nehmen die Ermittler nun einen neuen Anlauf bei der öffentlichen Fahndung nach dem 84-Jährigen.

Der Gesuchte, der regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge unternahm, wurde zuletzt am Dienstag, 22. November 2022, in der Bergwinkelstadt gesehen - gegen 10 Uhr in der Grabenstraße und letztmalig gegen 17 Uhr am Ortsrand von Schlüchtern. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Kripo schließt nicht aus, dass er in angrenzenden Landkreisen unterwegs gewesen sein könnte, zumal er aufgrund einer Demenzerkrankung nicht voll orientierungsfähig war.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 1,65 Meter große, hagere Mann mit grauen kurzen Haaren (Haarkranz) eine dunkle Hose, einen dunklen knielangen Mantel sowie eine dunkle Mütze. Die Beamten halten einen Unglücksfall für wahrscheinlich, insbesondere liegen ihnen bis dato keine Hinweise auf einen strafbaren Hintergrund vor. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Karl-Theodor Hahn geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung nochmals beigefügt.

Offenbach, 22.11.2023, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell