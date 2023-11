POL-OF: Schwerer Alleinunfall: Mann wird im Fahrzeug eingeklemmt; Hauswand angesprüht: Zeugen bitte melden und LKW beladen mit Asbestplatten brennt vollständig aus

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Schwerer Alleinunfall: Mann wird im Fahrzeug eingeklemmt - Hanau

(cb) Ein 42 Jahre alter Mann kam am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr aus noch unklarer Ursache mit seinem weißen Golf von der Fahrbahn der Kesselstädter Straße ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum um. Bei dem Unfall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam der schwerverletzte Mann in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Kesselstädter Straße war aufgrund der Bergung, Unfallaufnahme und Abtransport des verunfallten weißen Golfs etwa zwei Stunden gesperrt.

2. Hauswand angesprüht: Zeugen bitte melden - Erlensee

(cb) Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Graffiti in der Kastellstraße (einstellige Hausnummern) geben können. Die unbekannten Täter hatten zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, mit schwarzer Farbe einen Schriftzug auf die Hauswand sowie das Garagentor gesprüht. Der dadurch entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise ergehen bitte telefonisch an die 06181 100-120.

3. LKW beladen mit Asbestplatten brennt vollständig aus - Bundesautobahn 66/ Steinau an der Straße

(cb) Am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, war ein in Richtung Fulda fahrender Sattelzug in Höhe "Hunsrücker Berg" aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand geraten (wir berichteten). Das Feuer konnte gelöscht werden, der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es vermutlich aufgrund eines Motorschadens zu einer Verpuffung, anschließend fing das Fahrzeug an zu brennen. Das Gespann war mit Asbestabfällen, welche in einem Spezialcontainer transportiert wurden, beladen. Dieser Container wurde durch die Feuerwehr geflutet, um eine mögliche Brandentstehung des Inhaltes zu verhindern. Nach ersten Angaben der Feuerwehr sollen nur Holzreste im Inneren geglimmt haben, sodass letztlich keine Gefahr bestand. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Bundesautobahn 66 war aufgrund der Löscharbeiten bis etwa 9.15 Uhr komplett gesperrt.

