Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung:

Südosthessen (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 48. Kalenderwoche 2023

(le/jm) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie zum Zwecke des Lärmschutzes. Darüber hinaus messen die Polizisten auch zum Schutz unserer Kinder vor einer Schule sowie im Bereich einer Seniorenwohnstätte.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

27.11.2023:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); L 3262, Zeppelinheim in Fahrtrichtung Buchschlag (Wildgefahrenstrecke); BAB 66 in Fahrtrichtung Fulda, Gemarkung Bad Soden-Salmünster, (Lärmschutz);

28.11.2023:

Offenbach, Bischofsheimer Weg, Höhe Seniorenstätte in Fahrtrichtung Waldheim (Seniorenstätte); L 3178 in Richtung Mernes, Gemarkung Bad Soden-Salmünster (Wildgefahrenstrecke); BAB 66 in Fahrtrichtung Fulda, Gemarkung Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

29.11.2023:

L 3193 in Fahrtrichtung Ronneburg, Gemarkung Langenselbold (Unfallschwerpunkt); L 2310 in Fahrtrichtung Stockstadt, Gemarkung Mainhausen (Unfallschwerpunkt);

30.11.2023:

L 3117 in Fahrtrichtung Heusenstamm, Gemarkung Dreieich (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); BAB 45 in Fahrtrichtung Hanau, Höhe Rastplatz Pfingstweide (Gefahrenbereich); B 459 in Fahrtrichtung Offenbach, Gemarkung Offenbach (Unfallschwerpunkt);

01.12.2023:

BAB 45 in Fahrtrichtung Gießen, Höhe Rastplatz Pfingstweide (Gefahrenbereich); Offenbach, Goerdeler Straße, Höhe Schule in Fahrtrichtung Rhönstraße (Schulweg); B 459 in Fahrtrichtung Offenbach, Gemarkung Offenbach (Unfallschwerpunkt);

02.und 03.12.2023:

B 459 in Fahrtrichtung Offenbach, Gemarkung Offenbach (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 24.11.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell