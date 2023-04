Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Straßenverkehrsgefährdung i.V. m. Alkohol

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 29.04,2023, gegen 15:45 Uhr, wird durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der Harpstedter Straße von Harpstedt in Richtung Delmenhorst gemeldet. Der Fahrer eines VW-Crafter soll in Schlangenlinien unterwegs und auch teilweise in den Gegenverkehr geraten sein.

Eine Funkstreife kann das Fahrzeug auf der Adelheider Straße in Delmenhorst - Adelheide feststellen und den Fahrzeugführer kontrollieren. Die Atemalkoholkonzentration des 53 Jahre alten Fahrzeugführers aus Harpstedt beträgt 2,56 Promille. Daraufhin erfolgen die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell