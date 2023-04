Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfall in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Samstagmorgen, 29.04.2023, gegen 08:00 Uhr beabsichtigte ein 80-jähriger Harpstedter mit seinem Opel Astra von der Straße "An den Reiterhöfen" nach links auf die Wildeshauser Straße (Landstraße 338) einzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 56-jährigen Fahrzeugführer aus Prinzhöfte, welcher mit seinem Renault Twingo in Richtung Wildeshausen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 56-Jährige die Kontrolle über den Renault verlor und im Straßengraben zum Stehen kam. Aufgrund der zum Glück reduzierten Geschwindigkeit des Fahrzeugführers aus Prinzhöfte zum Unfallzeitpunkt wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 3.000,- EUR geschätzt.

