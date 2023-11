Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 27.11.2023

Hasselroth (ots)

Geldautomatensprengung: Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Hasselroth

(jm) Nach dem Fahndungserfolg der Polizei am Samstag, bei der drei mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen wurden (wir berichten), hat der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hanau die Untersuchungshaft angeordnet. Die drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden am Sonntag auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen versuchten Mordes zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen alle Tatverdächtige erging jeweils Untersuchungshaftbefehl und sie kamen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Offenbach, 27.11.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

